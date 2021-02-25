بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلانتا في دوري أبطال أوروبا (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد واتلانتا” في أهم مباريات اليوم الاربعاء 24-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية، وقناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتقام مواجهة ريال مدريد واتلانتا على ملعب جيويس، بإدارة من الحكم الألماني “توبياس ستيلر”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

حقق اتلانتا انتصارين في آخر ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليضمن ظهوره في مرحلة خروج المغلوب، ويتطلع إلى تكرار ما فعله الموسم الماضي عندما تمكن من إقصاء فالنسيا في دور الـ16 بعد انتصاره عليه بنتيجة (8-4) بمجموع المباراتين.

وبشكل مثير للإعجاب، سجل اتلانتا أكثر من 3 أهداف في أربعة من آخر خمس مباريات تنافسية لهم في ملعبه “جيويس”، آخرها الخميس الماضي عندما فاز على نابولي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، تم إقصاء ريال مدريد في هذه المرحلة من الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا على يد “مانشستر سيتي” الإنجليزي بعد هزيمتين بنتيجة (2-1)؛ ويدخل صدام اليوم أمام اتلانتا بعد فوزه بأربع مباريات متتالية في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد 3 انتصارات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتعرض لخسارتين، وتعادل في مباراة واحدة، واحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة التي كانت تضم “الانتر، بوروسيا مونشنجلادباخ، وشاختار دونيتسك”.

وسيتحدى ريال مدريد شبح الإصابات الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية تأجل الحسم حتى مباراة الإياب، حيث يغيب عن صفوفه، “داني كارفخال، إيدين هازارد، إيدير ميليتاو، مارسيلو، ألفارو أودريوزلا، سيرخيو راموس، رودريجو جويس، فيدريكو فالفيدري، وكريم بنزيمة”.

واصطحب زين الدين زيدان 5 لاعبين من أكاديمية ريال مدريد إلى رحلة اتلانتا لتعويض تلك الغيابات، حيث استدعى، المدافع فيكتور تشوست، والظهير الأيسر ميجيل جوتييريز، ولاعب الوسط أنطونيو بلانكو، والجناح سيرخيو أريباس، والمهاجم هوجو دورو.

اتلانتا 0-1 ريال مدريد

???? ملعب جيويس (بيرجامو-ايطاليا)

???? دوري أبطال أوروبا (ذهاب دور ال16)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقمة الايطالية الاسبانية بين اتلانتا وريال مدريد.

لا تنسى تحديث هذه الصفحة أول بأول للحصول على تفاصيل اللقاء (ريفريش)..

أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز – توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – فينسيوس جونيور – إيسكو – ماركو أسينسيو

ناتشو فيرنانديز رافاييل فاران لوكاس فاسكيز – توني كروس كارلوس كاسيميرو لوكا مودريتش – فينسيوس جونيور إيسكو ماركو أسينسيو تشكيلة اتلانتا اليوم: بيرلويجي جوليني – بيرات دجيمسيتي – كريستيان روميرو – رافائيل تولوي – روبين جوسينس – ريمو فريولير – مارتين دي رون – جواكيم مايهلي – ماتيو بيسينا – لويس موريل – دوفان زاباتا

كريستيان روميرو رافائيل تولوي – روبين جوسينس ريمو فريولير مارتين دي رون جواكيم مايهلي – ماتيو بيسينا – لويس موريل دوفان زاباتا الشوط الأول

???? دقيقة حداد على أحد لاعبي اتلانتا الذين توفوا مؤخرًا..

???? صمت تام في ملعب المباراة، وحزن من جانب لاعبي اتلانتا..

???? زيدان يترقب ويحبس أنفاسه أثناء الدقيقة حداد على روح لاعب اتلانتا السابق..

❌ مهمة المعلق الرياضي أو أي معلق على حدث مرئي (تلفزي)، يقول معلومات مفيدة عن الصورة ويفيد المشاهد والمستمع..

❌ معلق المباراة في بين سبورت “عصام الشوالي” قبل بداية مباراة اتلانتا ومدريد الليلة، لم يكلف نفسه عناء البحث عن “ ويلي براسيانو تا بي ” الذي حصل على دقيقة حداد بعد وفاته..ولا حتى ذكر اسمه، ولم يعلق ع حزن زاباتا.

” الذي حصل على دقيقة حداد بعد وفاته..ولا حتى ذكر اسمه، ولم يعلق ع حزن زاباتا. قبل ساعات من المباراة، ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، أن فريقا ريال مدريد الإسباني ومضيفه أتلانتا الإيطالي سيقفان دقيقة صمت تكريما للاعب الإيفواري ويلي براسيانو تا بي الذي توفي أمس الثلاثاء.

ونشر “اليويفا” اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي في “تويتر” صورة للاعب أتلانتا الراحل، وأرفقها بالقول: “بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي، يشعر الجميع في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحزن عميق لوفاة لاعب أتلانتا ويلي تا بي. سيكون هناك دقيقة صمت لتكريم ويلي قبل مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا بين أتلانتا وريال مدريد”.

وأعلن نادي أتلانتا الإيطالي أمس الثلاثاء وفاة لاعبه الإيفواري ويلي تا بي عن عمر 21 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

تا بي كان قد انضم إلى أتلانتا عام 2019 وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي تحت 19 عاما في نفس العام، قبل أن يصاب بسرطان الكبد ويبدأ رحلة العلاج من المرض الخبيث.

1″ ✅ صافرة بداية المباراة..

5″ اتلانتا يهاجم منذ البداية..المباراة ممتعة منذ بدايتها ..

18″ ???? أووووووووووووووووووووه…طرد ضد لاعب اتلانتا بالبطاقة الحمراء المباشرة “ريمو فريولير” بعد عرقلة فيرلان ميندي على حدود منطقة الجزاء في لعبة هجمة مرتدة سريعة للريال.

18″ الحكم اعتبر فيرلان ميندي كان في طريقه للانفراد بالمرمى ويمكنه التسجيل..

19″ ???????? صدمة في بداية اللقاء من الحكم الألماني توبياس ستيلر”

19″ ???? أعتقد البطاقة الصفراء كانت ستكون أكثر منطقية من هذا الطرد المتعجل من الحكم ..

21″ أووووووووووووه…فرصة ضائعة لاتلانتا بعد كرة عرضية نموذجية أبعدها ناتشو فيرنانديز ببراعة من قلب منطقة الجزاء أمام دوفان زاباتا.

23″ ???? كاسيميرو يتحصل على بطاقة صفراء بعد حجز أحد لاعبي اتلانتا.

25″ ناتشو فيرنانديز يخترق دفاعات اتلانتا ثم يصوب كرة طائشة فوق العارضة بعيدة جدا في المدرجات، لا هي عرضية ولا هي تسديدة.

30″ ???? تغيير أول في اتلانتا بهدف تكتيكي بحت .. نزول باساليتش بدلاً من المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا.

31″ ريال مدريد يستحوذ ويسيطر مستغلاً النقص العددي في اتلانتا..

37″ أووووووووووه…أخطر فرص المباراة من إيسكو بعد تسلمه لكرة جميلة داخل منطقة الجزاء ، راوغ ومر ثم سدد على يمين المرمى، لكنها لمست قدم المدافع لتنحرف إلى ركنية.

38″ بووووووووووووووووووووووم…تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء اتلانتا عن طريق لوكا مودريتش تعلو العارضة بقليل..

40″ أووووووووووووه..تبادل كروي مميز بين لاعبي اتلانتا لتصل الكرة إلى لويس موريل على حافة منطقة الجزاء، ليسدد كرة سريعة وذكية ذهبت أرضية جوار القائم الأيمن.

42″ اعتراض كبير من لاعبي اتلانتا على الحكم الألماني لعدم احتسابه ركلة جزاء أو مراجعة تقنية الفار بعد سقوط لويس موريل داخل المنطقة بسبب عرقلة من لوكاس موريل..

42″ في الإعادة لا توجد ركلة جزاء..لويس موريل هو الذي خاشن لوكاس فاسكيز لحظة تشتيت فاسكيز للكرة.

45″ الحكم يضيف ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع..

45+3″ رأسية جميلة من كارلوس كاسيميرو من على خط الـ 18 تذهب داخل منطقة الجزاء ليلتقطها الحارس قبل فينسيوس جونيور الذي وصل متأخرًا جدًا.

45+3″ ???? ✋ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0 رغم النقص العددي في اتلانتا.

???? للتذكير ريال مدريد سبق وودع كأس ملك إسبانيا هذا الموسم على يد فريق درجة الثانية يدعى ألكويانو بنتيجة 1/2 ، وسجل ألكويانو هدف الفوز في الوقت الإضافي بعد أن لعب بـ 10 لاعبين.

???? لكن ريال مدريد استطاع هزيمة الإنتر في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد طرد أرتورو فيدال.

???? وفاز كذلك على ليفانتي في الدوري وهو منقوص العدد بنتيجة 2-1.

???? المهم انها نتائج ضئيلة ، يعني الريال لا يجيد التعامل مع النقص العددي للخصم.

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الشوط الثاني

عودة إلى الشوط الثاني..أهلاً بكم من جديد

53″ تولوي يزيح عرضية خطيرة جدا من لوكا مودريتش بابعادها إلى ركنية بالرأس من أمام قدم فينسيوس جونيور..

53″ جاسبريني يقوم بتحضير جوسيب إليشيتش للمشاركة في الدقائق التالية.

53″ أوووووووووه..فينسيوس جونيور يحصل على عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، يتسلمها ويسددها فوق العارضة بعيدة جداً رغم قرب المسافة (حوالي 8 ياردات).

55″ ورقة صفراء مستحقة ضد مدافع ريال مدريد فيرلان ميندي بعد تدخله القوي علي اللاعب الهولندي دي رون ..

56″ ???? تغيير جديد في صفوف اتلانتا بنزول جوسيب إليشيتش بدلاً من لويس موريل.

57″ بوووووووووم…تصويبة قوية من توني كروس من مسافة 25 ياردة تلمس أحد لاعبي اتلانتا وتخرج ركنية للريال ..

57″ ???? تغيير أول في ريال مدريد بنزول ماريانو دياز بدلاً من فينسيوس جونيور.

71″ ???? بطاقة صفراء للاعب اتلانتا “جوسينس”

76″ ???? تغييران في صفوف ريال مدريد بنزول “آريباس ودورو” بدلاً من أسينسيو وإيسكو.

81″ بساليتش يدفع كاسيميرو دفعة بسيطة داخل منطقة جزاء اتلانتا، ليسقط كاسيميرو .. لكن الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء ويحذر كاسيميرو بأن أي خطأ آخر يقوم به سيشهر له البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

86″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول ….ريال مدريد يُسجل هدف التقدم عن طريق فيرلان ميندي، بعد تصويبة مقوسة بباطن القدم اليمنى تسكن الزاوية البعيدة اليسرى الصعبة على حارس المرمى..

….ريال مدريد يُسجل هدف التقدم عن طريق فيرلان ميندي، بعد تصويبة مقوسة بباطن القدم اليمنى تسكن الزاوية البعيدة اليسرى الصعبة على حارس المرمى.. 86″ ???? ميندي تلقى تمريرة من مودريتش على حدود المنطقة ثم سدد بتلك الطريقة الرائعة.

86″ ???? تغييران في اتلانتا بنزول “بالومينو ومالينوفسكي” بدلاً من مايهلي وإليشيتش ..

86″ ???? الكاميرا تتبع إليشيتش وهو خارج من الملعب نحو غرفة خلع الملابس..يبدو أنه أصيب بعد مشاركته كبديل..

90″ ماريانو دياز يهدر فرصة هدف ثان لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة..

90″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع

93″ صافرة نهاية المباراة بفوز صعب لريال مدريد 1-0.

الحسم يتأجل إلى الإياب لكن على اتلانتا أن يحافظ على قوامه الرئيسي ولا يطرد منه أحد لاعبيه في بداية لقاء الإياب كما حدث اليوم.

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