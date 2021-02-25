بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ” في أهم مباريات اليوم الاربعاء 24-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية، وقناة سكاي سبورت الإيطالية.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست المجرية، بإدارة من الحكم البرتغالي “أرتور سواريس دياز”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست المجرية، بدلاً من ملعبه “بروسيا بارك”، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها دولة ألمانيا، لإنتشار فيروس كورونا.

بعد هزيمته (2-1) أمام ماينز في نهاية الأسبوع الماضي بالدوري الألماني، يبدو بوروسيا مونشنجلادباخ ليس في أفضل أحواله قبل دخول أول مباراة له في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك لن يستسلم الفريق الألماني بسهولة خاصة بعد المردود الذي قدمه في دور المجموعات.

وجمع بوروسيا مونشنجلادباخ 8 نقاط في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، انتصر في في مباراتين، وتعادل في 2، وخسر في مثلها، ليحتل المركز الثاني في المجموعة التي كانت تضم “ريال مدريد، الانتر، شاختار دونيتسك”.

في المقابل، فاز مانشستر سيتي في آخر 18 مباراة رسمية له، والمثير للدهشة أنهم لم يتأخروا في النتيجة على الإطلاق خلال آخر 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يدخل مانشستر سيتي في هذه المواجهة بعد أربعة انتصارات متتالية ضد فرق ألمانية في دوري أبطال أوروبا، وسجل ما معدله 3.5 أهداف في المباراة الواحدة من تلك المواجهات.

ولم يُهزم فريق مانشستر سيتي في آخر 11 مباراة من دوري أبطال أوروبا لعبت خارج إنجلترا، حيث حقق الانتصار في 8 مناسبات، وتعادل في 3، وسيتطلع اليوم إلى الخروج بنتيجة مُريحة من أمام “مونشنجلادباخ” قبل لقاء الإياب الذي سيقام يوم 16-3-2021 على ملعب الاتحاد.

مونشنجلادباخ 0-2 مانشستر سيتي

???? ملعب بوشكاش آرينا (المجر)

???? دوري أبطال أوروبا (ذهاب دور الـ 16)

انتهت

29″ ⚽️ جول . برناردو سيلفا يسجل هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي (1/0).

. برناردو سيلفا يسجل هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي (1/0). 29″ ???? صنع هدف مانشستر سيتي الأول جواو كانسيلو.

63″ ???? تغييران في صفوف مونشنجلادباخ بنزول “لازارو وماركوس تورام” بدلاً من لاينير والحسن بيليا.

65″ ⚽️ جول . مانشستر سيتي يتقدم بالهدف الثاني (2/0) سجله جابريل جيسوس.

. مانشستر سيتي يتقدم بالهدف الثاني (2/0) سجله جابريل جيسوس. 65″ ???? صنع هدف مانشستر سيتي الثاني برناردو سيلفا.

69″ ???? تغيير أول في مانشستر سيتي بنزول رياض محرز بدلاً من رحيم سترلينج.

74″ ???? تغيير ثالث في مونشنجلادباخ بنزول “إمبولو” بدلاً من شتيندل.

80″ ???? تغييران في صفوف مان سيتي بنزول “فيران توريس وسيرخيو أجويرو” بدلاً من فيل فودين وجابريل جيسوس.

87″ ???? تغيير رابع في صفوف مونشنجلادباخ بنزول “فولف” بدلاً من هوفمان.

90″ ???? ❌ مباراة نظيفة لا يوجد فيها أي بطاقة صفراء.

90″ صافرة نهاية المباراة بفوز السيتي 2-0.

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