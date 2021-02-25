نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا “قطار السيتي يواصل التألق”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، لحساب مباريات ذهاب دور الـ 16، والتي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابيست – بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة في ألمانيا على الرحلات القادمة من بريطانيا-.

وانتصر مانشستر سيتي بهدفين دون رد خارج ميدانه، ليضع قدمًا في الدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب في منتصف شهر مارس المقبل، ليواصل قطار السيتي التألق على الصعيدين المحلي والقاري، حيث يتصدر الدوري الانجليزي الممتاز بفارق مريح من النقاط عن أقرب منافس له “مانشستر يونايتد” مع مباراة مؤجلة.

وأنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف سجله أقصر لاعب في الفريق “برناردو سيلفا” برأسية جميلة بعد تلقيه عرضية من مواطنه البرتغالي “جواو كانسيلو” في الدقيقة 29.

وقلد برناردو سيلفا زميله رحيم سترلينج في تسجيل الأهداف بالرأس، بعدما سجل سترلينج رغم قصر قامته هدف فوز مان سيتي على آرسنال في الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع.

وخلال الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي تقدمه بهدف آخر (صفر/2) أحرزه الدولي البرازيلي جابريل جيسوس في الدقيقة 65 بصناعة برناردو سيلفا.

وشهدت تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية غياب الدولي الجزائري رياض محرز، إلا أنه تحصل على فرصة للعب عند الدقيقة 69 حين أخذ مكان رحيم سترلينج.

وبدأ المدير الفني للسيتي “بيب جوارديولا” بخطة لعب هجومية مكونة من سترلينج وجيسوس وسيلفا ومن خلفهم الثنائي جوندوجان وفيل فودين، بينما لعب جلادباخ بخطة دفاعية بعض الشيء بإشراك شتيندل مع الحسن بيليا في خط الهجوم بدلاً من ماركوس تورام الذي جلس على الدكة.

وأقيمت مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب محايد ضمن مباريات اليوم الاربعاء 24-2-2021 مثلما حدث في بعض مباريات المسابقتين الأوروبيتين خلال الأسبوعين الماضيين بسبب فيروس كورونا.

ونقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية، وقناة سكاي سبورت الإيطالية.

ولم يُهزم فريق مانشستر سيتي في آخر 11 مباراة من دوري أبطال أوروبا لعبت خارج إنجلترا، حيث حقق الانتصار في 8 مناسبات، وتعادل في 3، وسيتطلع اليوم إلى الخروج بنتيجة مُريحة من أمام “مونشنجلادباخ” قبل لقاء الإياب الذي سيقام يوم 16-3-2021 على ملعب الاتحاد.

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