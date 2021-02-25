عاجل | تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام اتلانتا في دوري أبطال أوروبا “عودة إيسكو..وجاسبريني يهاجم بزاباتا وموريل”

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام اتلانتا في دوري أبطال أوروبا، قبل ساعة من بدء مباراة الذهاب المقرر لها مساء اليوم الاربعاء على ملعب الفريق الإيطالي.

وقرر زيدان الاعتماد على الثلاثي ماركو أسينسيو وإيسكو وفينسيوس جونيور في تشكيلة ريال مدريد الاساسية، بسبب غياب كريم بنزيمة للإصابة، ولعدم اقتناعه بإمكانيات ماريانو دياز الذي لم يهز الشباك في مباريات الليجا الأخيرة.

ومن العناصر التي اختارها زيدان، يبدو أنه سيلعب بطريقة 4-5-1، بحيث يلعب فينسيوس جونيور كمهاجم صريح يحصل على التمريرات الحاسمة من زملائه، فلم يسبق لأسينسيو أو إيسكو لعب دور المهاجم من قبل.

أما مدرب نادي اتلانتا “جاسبريني” فيدخل هذا اللقاء بطريقة لعب هجومية بعض الشيء، معتمدًا على مهاجمين رئيسيين هما “دوفان زاباتا ولويس موريل”.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام اتلانتا :

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز

توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور – إيسكو – ماركو أسينسيو

تشكيلة اتلانتا الاساسية امام ريال مدريد

بيرلويجي جوليني

بيرات دجيمسيتي – كريستيان روميرو – رافائيل تولوي

روبين جوسينس – ريمو فريولير – مارتين دي رون – جواكيم مايهلي

ماتيو بيسينا

لويس موريل – دوفان زاباتا