يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم الاربعاء 24 فبراير 2021 في ختام الجولة الـ20 من المسابقة، والتي شهدت 4 مباريات.

شهد اليوم ملعب الشعب الدولي بمدينة بغداد مواجهة مثيرة بين “الزوراء والشرطة” فى قمة الجولة 20، والتي انتهت بفوز الزوراء بهدف دون مقابل، ليقتنص مركز الوصافة، ويدين الزوراء بالفوز للاعبه “علاء عبد الزهرة” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 88.

أما باقي المباريات الثلاثة التي لعبت اليوم قد انتهت كلها بالتعادل “أربيل-أمانة بغداد” 2-2، “الحدود-الميناء” 1-1، “نفط البصرة-الطلبة” 1-1.

وواصل فريق القوة الجوية صدارته لجدول ترتيب الدوري العراقي بعدما حقق الفوز يوم أمس الثلاثاء أمام مضيفه الكهرباء بهدف دون رد، مبتعداً بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الزوراء”، وبفارق 8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث “الشرطة” الذي أبتعد عن المنافسة على اللقب بعد خسارته اليوم.

وفى صراع الهبوط استطاع فريق القاسم ان يحقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه أمام نفط الوسط بهدف نظيف، ليبتعد عن منطقة الخطر بفارق نقطتين.

ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 20

1- القوة الجوية 44 نقطة

2- الزوراء 39 نقطة

3- الشرطة 36 نقطة

4- النجف 34 نقطة

5- نفط الوسط 32 نقطة

6- زاخو 30 نقطة

7- نفسط ميسان 28 نقطة

8- النفط 26 نقطة

9- أمانة بغداد 25 نقطة

10- الكرخ 23 نقطة

11- الديوانية 23 نقطة

12- الميناء 22 نقطة

13- نفط البصرة 22 نقطة

14- أربيل 20 نقطة

15- الكهرباء 20 نقطة

16- القاسم 20 نقطة

17- الطلبة 20 نقطة

18- السماوة 18 نقطة

19- الحدود 17 نقطة

20- الصناعات 16 نقطة

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