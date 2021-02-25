مانشستر سيتي يخطو خطوة هامة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - خطا مانشستر سيتي الإنكليزي خطوة هامة نحو بلوغ الدور ربع النهائي بفوزه على مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين نظيفين الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



هزّ برناردو سيلفا الشباك وصنع هدفا آخر ليقود مانشستر سيتي للفوز 2-صفر على بوروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.



لم يخسر سيتي، الذي مدّد سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 19 مباراة، في آخر 26 مباراة ويملك أفضلية كبيرة قبل مباراة الإياب في 16 أذار/مارس في مانشستر بعدما افتتح سيلفا التسجيل بضربة رأس من تمريرة جواو كانسيلو العرضية في الدقيقة 29.



وحوّل اللاعب البرتغالي تمريرة أخرى من كانسيلو بضربة رأس ليضعها غابريال جيسوس في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 65.



وشارك المهاجم سيرخيو أغويرو كبديل بعد غياب طويل عن فريق المدرب غوارديولا الذي انتصر في آخر 12 مباراة خارج ملعبه بجميع المسابقات ليحقق رقما قياسيا لفريق إنكليزي ينافس في دوري الأضواء.



وأقيمت المباراة في العاصمة المجرية بودابست بسبب قيود السفر في ألمانيا لمكافحة تفشي عدوى فيروس كورونا.