الامارات | «دولية فزاع للقوس والسهم» طريق حامل فضية سيدني للعودة إلى المجد الأولمبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «دولية فزاع للقوس والسهم» طريق حامل فضية سيدني للعودة إلى المجد الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت منافسات النسخة السابعة في بطولة «فزاع الدولية» للقوس والسهم، المقامة حالياً في «نادي دبي لأصحاب الهمم» حتى غدٍ الجمعة، مشاركة حامل فضية أولمبياد سدني 2000، الأوكراني البارالمبي أتمنيكو سيرجي (41 عاماً)، الساعي من بوابة دبي للعوة إلى منصات التتويج الأولمبية، كمحطة إعداد قوية قبل خوض طوكيو 2021.

وقال سيرجي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المشاركة في (دولية فزاع للقوس والسهم) هي الثانية لي، وأنا سعيد بوجودي في هذا الحدث الذي يعد البطولة الأولى منذ أكثر من عام، جراء توقف النشاط الرياضي، وتعد محطة مهمة في مراحل إعدادي للعودة إلى منصات التتويج بالدورات الأولمبية بعد فضية سدني 2000». وأوضح: «أملك رقماً تأهيلياً لطوكيو، إلا أن المشاركة في بطولات دبي تمثل اختباراً حقيقياً، لكونها تضم نخبة نجوم اللعبة عالمياً، الذين سنعاود الالتقاء معهم في المحفل الأولمبي». وأضاف: «طوال العام الماضي وأنا أتدرب في المنزل بسبب الجائحة، لتمنحني بطولة دبي الفرصة الحقيقية للعودة إلى المنافسات، وخوض اختبار قوي، في ظل أن معظم المشاركين يعولون على (فزاع الدولية) لحصد نقاط تصنيفية مؤهلة لطوكيو 2021».

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