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الامارات | الشارقة يكسب رهان الوصل ويتمسك بصدارة دوري اليد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، بتسجيله الانتصار الـ11 على التوالي، في دوري اليد، على حساب الوصل «34-23»، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الإياب.

وتغلب شباب الأهلي على بني ياس «29-20»، ومليحة على دبا الحصن «29-25»، والنصر على الوحدة «34-29»، وتكررت النتيجة ذاتها «34-29» في انتصار الجزيرة على الظفرة.

وواصل الشارقة تمسكه بالصدارة (33 نقطة)، بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي الوصيف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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