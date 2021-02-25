الامارات | الشارقة يكسب رهان الوصل ويتمسك بصدارة دوري اليد

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يكسب رهان الوصل ويتمسك بصدارة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، بتسجيله الانتصار الـ11 على التوالي، في دوري اليد، على حساب الوصل «34-23»، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الإياب.
وتغلب شباب الأهلي على بني ياس «29-20»، ومليحة على دبا الحصن «29-25»، والنصر على الوحدة «34-29»، وتكررت النتيجة ذاتها «34-29» في انتصار الجزيرة على الظفرة.
وواصل الشارقة تمسكه بالصدارة (33 نقطة)، بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي الوصيف.
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