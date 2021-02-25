الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
الظفرة - العين 17:30
الفجيرة - اتحاد كلباء 17:30
الوصل - الوحدة 20:15
الدوري الأوروبي
أرسنال - بنفيكا 21:55
فياريال - سالسبورغ 21:55
مان يونايتد - سوسييداد 00:00
ليستر - سلافيا 00:00
روما - براغا 00:00
الإنتاج الحربي - إنبي 16:30
الاتحاد - وادي دجلة 19:00
بيراميدز - الجونة 21:30
الدوري المغربي
الجاء - طنجة 22:30
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