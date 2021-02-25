اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

الظفرة - العين 17:30

الفجيرة - اتحاد كلباء 17:30

الوصل - الوحدة 20:15

الدوري الأوروبي

أرسنال - بنفيكا 21:55

فياريال - سالسبورغ 21:55

مان يونايتد - سوسييداد 00:00

ليستر - سلافيا 00:00

روما - براغا 00:00

الإنتاج الحربي - إنبي 16:30

الاتحاد - وادي دجلة 19:00

بيراميدز - الجونة 21:30

الدوري المغربي

الجاء - طنجة 22:30

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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