الامارات | 60 خيلاً تنافس في ألقاب «كرنفال كأس دبي العالمي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 خيلاً تنافس في ألقاب «كرنفال كأس دبي العالمي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق، في السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق السادس في الموسم الجديد لـ«كرنفال كأس دبي العالمي»، في سباق يقام على مضمار ميدان بدبي، ترعى أشواطه الستة «غلف نيوز» بإجمالي جوائز يبلغ 631 ألف دولار، وينافس في ألقابها 60 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

يتضمن السباق ثلاث بطولات من التصنيف الرفيع، تقام واحدة منها على الأرضية الرملية، ممثلة في الشوط الافتتاحي، والجولة الثالثة، والختامي لبطولة «تحدي آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «جروب 1»، التي تجري لمسافة 2000 متر بجوائز تبلغ 68 ألف دولار، وتعد بروفة ختامية لشوط «كحيلة كلاسيك» في أمسية كأس دبي العالمي، متبوعةً ببطولتين، تقامان على المسارات العشبية ومخصصتان للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3»، تجري الأولى «ند الشبا تروفي» في الشوط الرابع لمسافة 2810 أمتار بجوائز تبلغ 195 ألف دولار، والثانية بطولة «دبي ميلينيوم ستيكس»، التي تقام في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، بجوائز تبلغ 130 ألف دولار.

وتعول «غودولفين» العالمية على أربعة من ممثليها، لإضافة لقب سابع تاريخياً في بطولة «ميلنيوم ستيكس» المخصصة لخيول «جروب 3» لمسافة 2000 متر عشبي، والتي استهلت عام 2014، جاء آخر هذه الألقاب مع الجواد الأسطوري «غياث» في نسخة العام الماضي.

وتحمل آمال الإسطبل الأزرق في نسخة 2021، كلٌّ من: «ستار سفاري»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، القادم من انتصارٍ مطلع فبراير الجاري على المضمار ذاته، وإنما لمسافة أطول بلغت 2410 أمتار، فيما يعول المدرب الوطني، سعيد بن سرور، لانتزاع اللقب للمرة الثالثة تاريخياً عقب لقبيه في النسختين الأولى والثانية، على كل من «بدوين ستوري» الذي سبق له هذا الموسم الفوز في ميدان، وإنما على مسافة أقل بلغت 1600 متر، بجانب زميله «دريم كاسيل» الذي يملك في مسيرته خمسة انتصارات في عالم السباقات، و«رويال مارين» في ظهور ثانٍ للجواد محلياً، بعد حلوله خامساً الشهر الماضي في بطولة «زعبيل تيرف».

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ألف دولار، جوائز الأشواط الستة لـ«كرنفال كأس دبي العالمي».

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