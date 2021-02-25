الليغ 1: فوز ثمين لـ نيم اولمبيك على نظيره لوريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، تمكن فريق ​نيم اولمبيك​ من تحقيق فوزاً مهماً في المباراة التي استضاف بها نظيره ​لوريان​ على ملعب ديس كوستيريس، وكانت هذه المواجهة قد انتهت بهدف نظيف.



انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث اعتمد كلا الفريقين على المرتدات ولكن فرصهما باءت بالفشل، وف يالدقيقة 88 تمكن اللاعب رونو ريبارت من احراز هدف الفوز من ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه اللاعب اندرو غرافيلون ليمنح فريقه فوزه الثاني على التوالي، وليبتعد مؤقتاً عن منطقة الخطر وبفارق نقطة واحدة عن نظيره نانت الذي يحتل المركز الـ 18.