إتفاق بين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

أعلنت ​الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات​ (وادا)، عن توقيعها إتفاقاً مع مكتب ​الأمم المتحدة​، المعني بمكافحة ​المخدرات​ والجريمة، لتعزيز مساعدة الدول الأعضاء في الحماية من التهديدات الخطيرة، التي تشكلها الجريمة والمخدرات والإرهاب.



وجاء الاتفاق بين (وادا) والمكتب الأممي، بعد أسبوع من التوصل إلى اتفاق لزيادة التعاون، بين وادا و"يوروبول"، وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس الوكالة العالمية ويلتود بانكا إلى أن الاتفاق يعد بمثابة خطوة أخرى لمكافحة المنشطات، وحماية الرياضة من القوى الإجرامية، التي تعمل في البيئة الرياضية.