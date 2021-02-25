ارتيتا: مباراتنا امام بنفيكا ستكون صعبة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

اشار مدرب نادي ​ارسنال​ الانكليزي ​مايكل ارتيتا​ الى أهمية مواجهة فريقه أمام ​بنفيكا​ لحساب مباريات إياب دور ال32 من عمر ​الدوري الأوروبي​، مؤكدا أن الفريق البرتغالي منافس قوي للغاية.



وفي حديث له، قال ارتيتا: "الهدف خارج الأرض مهم دائما ولكن في هذا السياق لا أعتقد أنه مناسب، نأخذ المباراة كما لو أنه لا يزال هناك كل شيء نلعب من أجله".

وأضاف: "إنه النصف الثاني من المباراة ونحن بحاجة للذهاب إلى هناك لمحاولة الفوز بها والتأهل، شيء آخر وهو أننا سنلعب بدون تواجد الجماهير في ملعبنا، أعتقد أنه يجعل المباراة صعبة للغاية".

واختتم: "إنه موسم كبير وهي مواجهة مهمة حقًا من الناحية الذهنية ولاكتساب الثقة، بنفيكا خصم صعب حقًا، إنه فريق له خبرة في دوري أبطال أوروبا ويلعب في هذه الأنواع من المباريات لسنوات عديدة مع مدرب لديه خبرة كبيرة، بالنسبة لنا، إنها مباراة نهائية".