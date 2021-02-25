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دورة تدريبية لحكام كرة القدم المستجدين في عدن مطلع مارس القادم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ينظم اتحاد كرة القدم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية للحكام المستجدين، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 5 من شهر مارس القادم، في ملعب الشهيد الحبيشي بمديرية صيرة.

 

وقال رئيس لجنة الحكام الفرعية لاتحاد كرة القدم الدكتور وسيم عبدالمنان بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن اللجنة أجرت امتحان مفاضلة للمتقدمين للدورة التي سيشارك فيها 30 حكما شابا، وذلك في إطار جهود اختيار حكام ذو كفاءة علمية وملمين بالثقافة .

 

وعبر الدكتور وسيم، عن تقديره لمدير عام مكتب الشباب والرياضة في عدن المهندس نعمان شاهر وقيادة اتحاد كرة القدم في عدن، نظير الجهود المبذولة للتغلب على كثير من الصعوبات التي تواجه الحكام.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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