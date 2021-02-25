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ليفربول يجدد اهتمامه بضم نجم يوفنتوس

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يجدد اهتمامه بضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن نادي ليفربول يسعى لضم الدولي الأرجنتيني باولو ​ديبالا​ مهاجم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديبالا ينتهي عقده في صيف 2022 مع اليوفي، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد عقده.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو" الإنكليزي، فان الليفر يعيد اهتمامه من جديد بضم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا في الصيف المقبل.

ويعتبر ليفربول واحدًا من ضمن الفرق المهتمة بضم باولو، بجانب مانشستر يونايتد وتوتنهام في إنكلترا، وعملاقي إسبانيا وريال مدريد.

ويغيب ديبالا عن يوفنتوس منذ كانون الثاني الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به امام ساسولو.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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