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تصرف غريب الأطوار من سواريز يثير غضب روديغر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

قام مهاجم ​أتلتيكو مدريد​ لويس ​سواريز​ بقرص مدافع ​​ الألماني أنتونيو ​روديغر​ في ساقه خلال لقاء الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة ​​.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم سواريز بتصرف غريب الأطوار خصوصا تجاه فريق تشيلسي، حيث قام عام 2013 بعض لاعب البلوز آنذاك برانيسلاف إيفانوفيتش.

يُذكر أن تشيلسي تخطى فريق دييغو سيميوني في ذهاب دور الـ16 بهدف مميز سجله الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، بانتظار الحسم على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

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