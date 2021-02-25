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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصرف غريب الأطوار من سواريز يثير غضب روديغر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021
قام مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز بقرص مدافع تشيلسي الألماني أنتونيو روديغر في ساقه خلال لقاء الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم سواريز بتصرف غريب الأطوار خصوصا تجاه فريق تشيلسي، حيث قام عام 2013 بعض لاعب البلوز آنذاك برانيسلاف إيفانوفيتش.
يُذكر أن تشيلسي تخطى فريق دييغو سيميوني في ذهاب دور الـ16 بهدف مميز سجله الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، بانتظار الحسم على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.