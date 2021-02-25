شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي والصباحي وأمين عمر.. حكام مباريات الخميس فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصرى حكام مباريات الخميس بالدوري، حيث تقام 3 لقاءات مهمة تحدد بشكل كبير تغييرات جذرية فى جدول الترتيب.

الإنتاج الحربى وإنبي

ويتولى الحكم أحمد حمدى إدارتها على استاد السلام ويعأونه كل من وائل شعبان ومصطفى عبدالعظيم حكام مساعدين وأحمد عبد السميع حكم رابع، ومحمود عاشور حكم ڤيديو ويعأونه أحمد حامد فهيم.

الاتحاد ووادى دجلة

يديرها الحكم الدولى محمد الصباحي، ويعأونه كل من خالد رمضان وأحمد زيدان حكام مساعدين، وسعيد عبيد حكم رابع فيما يدير جهاد جريشة تقنية الڤيديو ويعأونه مصطفى شهدي.

بيراميدز والجونة

ويديرها الحكم الدولى أمين عمر ويعأونه كل من محمود أبو الرجال ومحمد حمدى غزال ومحمود عثمان حكما رابعا، يتولى محمود أبو خاطر تقنية الڤيديو ويعأونه صبرى إبراهيم.