شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، أبرزها إقامة مباراة الأهلى والزمالك على استاد القاهرة فى شهر رمضان، وفوز أسوان على سوهاج والتأهل إلى دور الـ 16 في كأس مصر، بالإضافة إلى فسخ عقد لاعب إنبى الغانى لعدم وصول بطاقته الدولية.

استاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي و الزمالك فى شهر رمضان ببطولة الدوري

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

إنبي يفسخ عقد الغانى كاريكاري بعد الفشل فى الوصول إلى بطاقته الدولية

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن فسخ عقد المهاجم الغانى كوامى كاريكارى، مع الفريق بعد تأخر وصول بطاقته الدولية، مشيرا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن كاريكاري سيرحل إلى أوكرانيا، بعد عدم الوصول إلى إتفاق بشأن وصول بطاقته الدولية.

الإسماعيلي يطلب نقل مباراة الأهلي لملعب المكس بالإسكندرية

أرسل النادى الاسماعيلي طلبا للإتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه نقل مباراة الفريق أمام نظيره الأهلى المقرر إقامتها 10 مارس القادم الى ملعب حرس الحدود ( المكس ) بدلآ من ملعب برج العرب وذلك بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

محمود سعد: اتحاد الكرة طالبنى بالاستقالة أو الإقالة وقاموا بإيقاف جميع مستحقاتى

شن محمود سعد، المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، هجومًا على أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تُدير اتحاد الكرة، بعد قرارها بإقالته من منصبه الذى أصدر أمس الثلاثاء، مُشددًا على أن جميع المقترحات التى قدمها للجنة لم تُنفذ، قائلاً: "فوجئت بأن المستشار القانونى قبل يومين يقول لىٌ إما تقديم استقالتى وتكريمى فى حفلة وصرف جميع مستحقاتى، لأنه أوقف راتبى منذ شهرين، أو إقالتى"، متابعًا: "قلت له: "هل هذا معقول؟ هل أنا نصاب أم حرامى؟".

لجنة الانضباط بالجبلاية تطلب استدعاء ربيع ياسين ومنظور للمرة الأخيرة

أرسلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خطابات لاستدعاء ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب 2001 و وليد منظور طبيب المنتخب ،للمرة الآخيرة لسماع آرائهما فيما شهده معسكر المنتخب في تونس قبل اتخاذ القرارات الأخيرة.

اسوان يهزم سوهاج 1/3 ويتأهل لدور 16 كاس مصر

حقق فريق أسوان الفوز على نظيره سوهاج بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات دور 32 لكاس مصر ، وبذلك تأهل الفريق الاسوانى لدور 16 بالمسابقة .

أحرز اهداف اسوان أحمد عبد الظاهر ومحمد خليفة وعمرو ناصر .

الزمالك يسافر تونس 3 مارس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

حدد مسئولو نادى الزمالك، يوم 3 مارس المقبل، موعدا للسفر إلى تونس، لمواجهة الترجي، يوم 6 من الشهر نفسه فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لاسيما وإن الزمالك سيخوض مواجهة وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدى النادى الأهلى لمبارياته المؤجلة.

مصر تتوج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة.. و تتأهل إلى بطولة العالم

فاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره المغرب بنتيجة 3/0 فى ختام بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر واختتم اليوم بإستاد القاهرة، واستطاع منتخب الطائرة فى مواصلة تصدره حتى نهاية المسابقة التى تقام بدورى من دور واحد بالفوز فى مواجهاته الثلاثة .

أيمن أشرف يعود لتشكيل الأهلي الأساسي في مباراة طلائع الجيش

يعود أيمن أشرف لاعب الأهلي لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز بعدما غاب عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة سيمبا التنزاني.