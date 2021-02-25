شكرا لقرائتكم خبر عن ندم فى الزمالك على رحيل مصطفى محمد .. بعد التعادلات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينجح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى تسجيل أى هدف ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حتى الوقت الحالى، حيث تعادل سلبيًا فى الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة، أمام مولودية الجزائر فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض نقطتين فى الصراع على التأهل لدور الثمانية، ثم واصل الأبيض نزيف النقاط بالتعادل السلبى مع تونجيث السنغالى فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على استاد أب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن هناك حالة من الحزن والندم فى الجهاز الفنى على الموافقة لمصطفى محمد بالرحيل والانتقال لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، وأكد المصدر أن الجهاز الفنى يعانى فى الوقت الحالى من ضعف خط الهجوم، فى ظل عدم تأقلم مروان حمدى حتى الآن، مع عدم التمكن من قيد التونسى سيف الدين الجزيرى فى القائمة الأفريقية لمشاركته السابقة مع المقاولون العرب فى الكونفدرالية هذا الموسم.

وتابع المصدر تصريحاته أن الجهاز الفنى للزمالك استشعر أهمية مصطفى محمد بعد الرحيل، وعدم تمكن المهاجمين الحاليين من هز الشباك خاصة فى البطولة الأفريقية، لاسيما أن الزمالك يحصل على العديد من الفرص المؤكدة للتسجيل لكن لا يوجد المهاجم الذى يتمكن من إنهاء تلك الفرص وإحراز الأهداف.

فى المقابل شارك مصطفى محمد فى 5 مباريات نجح فى تسجيل 4 أهداف، فى جميع المسابقات منها 3 فى الدوري التركي بشباك كلا من باشاك شهير، فناربخشة وأخيرا فى شباك قاسم باشا كما سجل هدف فى كأس تركيا بمرمى فريق ألانيا سبور.

ويواصل النجم المصرى تألقه مع فريقه التركى، حيث سجل 3 أهداف فى أول 3 مباريات له فى الدوري التركي كأول لاعب فى جالطة سراى منذ الهداف الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي حاليا فى عام 2017.

وبات الدولى المصري مصطفى محمد أول لاعب مصرى يسجل 4 أهداف متتالية فى أول أربعة لقاءات يشارك فيها عبر التاريخ بعدما قاد فريقه للفوز على حساب قاسم باشا فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد وانتهت بهدفين مقابل هدف.