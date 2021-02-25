شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك ملوش ظهر فى الاتحاد الأفريقى.. والأهلى أفضل من سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على رفض الاتحاد الأفريقى تأجيل مباراة الفريق أمام يونجيث السنغالى في دورى أبطال أفريقيا، بأن الكاف لم يوافق لأن الزمالك ليس له من يسانده ويدعمه في الاتحاد الأفريقى.

وأضاف الغندور عبر برنامج زملكاوى قائلا: "الزمالك ملوش ظهر في الاتحاد الأفريقى، ودى حاجة معروفة لو ليك حد في الاتحاد الأفريقى هتتقدر، لو مفيش ظهر ولا حد يساعدك في الاتحاد الأفريقى هتتعامل كدة".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادى تعرضت لحملة شرسة من الهجوم إعلاميا بسبب تأخر الطائرة، والموقف الذى تعرض له الفريق في أزمة الطيران خلال رحلته إلى السنغال.

وتطرق الغندور إلى نتيجة الأهلى مع سيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بهزيمة الأحمر بهدف، قائلا: "فريق سيمبا التنزانى فريق كويس لكن الأهلى أفضل منه".

وكان الاتحاد الأفريقى كاف رفض طلب نادي الزمالك تأجيل مباراة تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء، واستند الاتحاد الأفريقي في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال قبل المباراة بأكثر من 24 ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.