شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الأربعاء 24\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 الكثير من الاخبار و الاحداث الرياضية الهامة ، على رأسها اقامة مباراة الاهلى و الزمالك على استاد القاهرة فى شهر رمضان ، ببطولة الدورى، وطلب الاسماعيلى نقل مباراته امام الاهلى الى ملعب الماكس بالاسكندرية، و فوز أسون على سوهاج والتأهل الى دور الـ 16 بكأس مصر.

استاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي و الزمالك فى شهر رمضان ببطولة الدوري

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

إنبي يفسخ عقد الغانى كاريكاري بعد الفشل فى الوصول إلى بطاقته الدولية

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن فسخ عقد المهاجم الغانى كوامى كاريكارى، مع الفريق بعد تأخر وصول بطاقته الدولية، مشيرا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن كاريكاري سيرحل إلى أوكرانيا، بعد عدم الوصول إلى إتفاق بشأن وصول بطاقته الدولية.

الإسماعيلي يطلب نقل مباراة الأهلي لملعب المكس بالإسكندرية

أرسل النادى الاسماعيلي طلبا للإتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه نقل مباراة الفريق أمام نظيره الأهلى المقرر إقامتها 10 مارس القادم الى ملعب حرس الحدود ( المكس ) بدلآ من ملعب برج العرب وذلك بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

محمود سعد: اتحاد الكرة طالبنى بالاستقالة أو الإقالة وقاموا بإيقاف جميع مستحقاتى

شن محمود سعد، المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، هجومًا على أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تُدير اتحاد الكرة، بعد قرارها بإقالته من منصبه الذى أصدر أمس الثلاثاء، مُشددًا على أن جميع المقترحات التى قدمها للجنة لم تُنفذ، قائلاً: "فوجئت بأن المستشار القانونى قبل يومين يقول لىٌ إما تقديم استقالتى وتكريمى فى حفلة وصرف جميع مستحقاتى، لأنه أوقف راتبى منذ شهرين، أو إقالتى"، متابعًا: "قلت له: "هل هذا معقول؟ هل أنا نصاب أم حرامى؟".

لجنة الانضباط بالجبلاية تطلب استدعاء ربيع ياسين ومنظور للمرة الأخيرة

أرسلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خطابات لاستدعاء ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب 2001 و وليد منظور طبيب المنتخب ،للمرة الآخيرة لسماع آرائهما فيما شهده معسكر المنتخب في تونس قبل اتخاذ القرارات الأخير

اسوان يهزم سوهاج 1/3 ويتأهل لدور 16 كاس مصر

حقق فريق أسوان الفوز على نظيره سوهاج بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات دور 32 لكاس مصر ، وبذلك تأهل الفريق الاسوانى لدور 16 بالمسابقة .

أحرز اهداف اسوان أحمد عبد الظاهر ومحمد خليفة وعمرو ناصر .

الزمالك يسافر تونس 3 مارس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

حدد مسئولو نادى الزمالك، يوم 3 مارس المقبل، موعدا للسفر إلى تونس، لمواجهة الترجي، يوم 6 من الشهر نفسه فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لاسيما وإن الزمالك سيخوض مواجهة وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدى النادى الأهلى لمبارياته المؤجلة.