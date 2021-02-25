شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف فرجانى ساسي ما بين البقاء والرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الغموض سيد الموقف في ملف الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حيث لم يحسم ساسي موقفه حتى الوقت الحالي من التجديد للقلعة البيضاء، لاسيما أن عقده سينتهى بنهاية الموسم الجاري، وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع اللاعب من أجل حسم أمر تجديد عقده، إلا أن الأخير لم يكشف عن نواياه.

فرجانى ساسى غارق في بحر الغموض، ففي الوقت الذى تشير بعض التقارير الصحفية إلا أن اللاعب وقع لأحد الأندية الخليجية أبرزهم الدحيل القطرى أو أحد الفرق بالدوري التركي، إلا إن ساسى ترك الأمر مباحًا للجميع للتحدث فيه، ولم يقم بنفى تلك التقارير، وهو ما يضعها في خانة التأكيد.

في الوقت نفسه لم يعلن فرجانى ساسى رغبته في التجديد للزمالك، بل اقتصر الأمر على تصريحات عدد من المسئولين بالنادى بأن المفاوضات مع لاعب الوسط الدولى تسير بشكل جيد، وأن اللاعب يرحب بالتجديد إلا هناك بعض النقاط التى جار الاتفاق حولها قبل التوقيع.

فرجانى ساسى الذى أصبح معشوق الجماهير الزملكاوية، دفعهم حبهم للاعب للتفكير في إطلاق مبادرة بشراء قميصه من أجل المساهمة في توفير المقابل المادى الضخم والذى طلبه من أجل البقاء في الزمالك، ويصل لـ 2.5 مليون دولار، ورغم تلك الحملة الجماهيرية التي قدرها البعض وانتقدها البعض الآخر، إلا أن ساسى ظل ملتزم الصمت ولم يعلق بأى كلمة على تلك المبادرة أو يعبر عن مدى تقديره للجماهير البيضاء التي ترغب بشدة في بقائه.