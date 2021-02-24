شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: جيرو يتدرب وكأن عمره 20 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد توماس توخيل مدرب تشيلسي باحترافية المهاجم أوليفييه جيرو، بعد أن سجل اللاعب الفرنسي المخضرم هدف الفوز 1-صفر على أتليتيكو مدريد بركلة خلفية مزدوجة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف المهاجم البالغ عمره 34 عاماً في الدقيقة 68 في بوخارست الثلاثاء، ليمنح تشيلسي الأفضلية قبل استضافة مباراة إياب دور الستة عشر في ستامفورد بريدج في 17 مارس/ آذار.

وقال توخيل إنه من الرائع بالنسبة له العمل في التدريب مع جيرو، الذي أحرز 11 هدفاً مع تشيلسي في كل المسابقات هذا الموسم.

وأضاف توخيل : إنه يتدرب وكأن عمره 20 عاماً، إنه شخص يملك مزيجاً بين الجدية والبهجة خلال التدريب. إنه يتحلى دائماً بالإيجابية، وهو عنصر مهم في هذه التشكيلة، إنه يستمتع يومياً، بأنه لاعب كرة قدم محترف على هذا المستوى، وهذا هو المطلوب منه.(وكالات)