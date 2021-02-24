شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يقف على أحد ..جدو يكشف سر زعل الجماهير الحمراء من رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن جماهير الأهلي من حقها تزعل من رمضان صبحي لاعب الفريق السابق الذى انتقل الى نادي بيراميدز مطلع الموسم الحالي، مؤكدا أن الجماهير كانت تعتبر صبحي أحد أبناء الاهلى وتتمني استمرار أي لاعب مميز في فريقها بعيدا عن أي أمور اخرلاي فهي لا تفكر في الأسعار او الأمور الأخرى ولكنها تتمني ان يكون متواجد مع الفريق بأي طريقه ولكن في نفس الوقت هي لا تدري كيف اتخذ رمضان هذا القرار

وقال جدو في ندوة " الخليج 365 " رمضان صبحي كان بيحب الأهلى فعلا وهو أهلاوي وشاهده منذ صغره ولكنه ليس لديه أي معلومات فيما يخص القرار الذى اتخذه بالانتقال لبيراميدز وما هي الخلفية المطلوبة لذلك واتمين ان يتخلص من هذه الضغوط حتي يعود لمستواه ويضيف لمنتخب مصر خاصة انه قال انه انتقل لبيراميدز لتحقيق طموح جديد

وأشار جدو أن الأهلي لا يقف على أي لاعب والتاريخ يؤكد ذلك وكم من اللاعبين رحلوا فاللاعب الذي يرحل عن الأهلى هو الخاسر وليس النادي

وأضاف أحمد فتحي اختار بيراميدز لانه تلقي عرض من الاهلى واخر من بيراميدجو فرأي ان مصلحته تكمن في عرض بيراميدز أام اكرامي فقد اعلن منذ فترة انه سيرحل فالامر لم يكن مفاجأة .