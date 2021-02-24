شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعود لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك فى مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه خلال مواجهة وادى دجلة، المقرر لها يوم 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدي النادي الأهلي لمبارياته المؤجلة.

حازم إمام غاب عن رحلة الزمالك إلى السنغال بسبب شعور اللاعب بإجهاد شديد قبل السفر، مما دفع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لعدم اصطحاب اللاعب فى الرحلة، لعدم زيادة حالة الإجهاد خاصة فى ظل مشاقة الرحلة.

وأصبح حازم إمام جاهزًا للعودة لصفوف فريقه وقيادة الجبهة اليمنى فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، لاسيما وإن اللاعب خاض برنامج تأهيل تحت قيادة عمرو المطراوى خلال وجود الزمالك فى السنغال.

وأعتمد باتشيكو على حمزة المثلثوى فى قيادة الجبهة اليمنى أمام فريق تونجيث السنغالى، حيث كان أمام المدير الفنى خياران وهم أحمد عيد والمثلثوى لأختيار أحدهم فى التشكيل الأساسى فى مواجهة الفريق السنغالى، ووقع الأختيار على التونسى.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.