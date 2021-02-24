شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستفسر عن موعد مبارته القادمة ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود الفريق الكروى الاول بنادى سموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى الى التدريبات اليومية غدا فى الثالثة عصرا عقب الراحة السلبية التى منحها للاعبين اليوم بعد مباراة الطلائع الودية التى خاضها الفريق بالقاهرة وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وينتظر احمد سامى تحديد موعد المباراة القادمة بالدورى المصرى والتى لم يتحدد حتى الان ومن المنتظر أن تكون أمام الجونة والتى لم يتحدد موعدها .

واطمئن أحمد سامى على جميع اللاعبين خلال المباراة الودية ويسعى لتجهيز الثنائى عرفة السيد و محمد رزق للاستفادة منهم خلال المباريات القادمة.

كما طالب المدير الفنى بتقديم تقرير طبى عن حالة شريف رضا ، و محمود عزت وموعد انضمامهم للمباريات القادمة للفريق .