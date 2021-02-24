شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الاحتياط تثير غضب محمد شريف فى الأهلى و قلق من الاستبعاد عن المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، أوقاتا عصيبة بعدما أصبح أثيرا لدكة الاحتياط منذ تعاقد الأحمر مع الكونغولى والتر بواليا في يناير الماضى.

وظهر محمد شريف في أكثر من موقف وعلامات الغضب على وجه بعدما ابتعد عن المشاركة بشكل أساسى مع الفريق كما كان في أول الموسم، الذى نجح في إحراز 4 أهداف فى بطولة الدوري، ونال إشادات كل المتابعين والجماهير.

كما اقترب محمد شريف من الخروج من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب خلال المعسكر المقبل، خاصة بعدما ابتعد عن المشاركة بصورة أساسية مع فريقه مؤخرا.

وفضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الاعتماد على المهاجم الكونغولى والتر بواليا، الذى انضم للفريق فى يناير الماضى، ليظل شريف حبيسا فى مقاعد البدلاء، وأصبحت فرص انضمامه لصفوف المنتخب فى الفترة المقبلة ضعيفة بسبب عدم المشاركة بصورة أساسية فى المباريات، بالإضافة لتألق كل من مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وحسام حسن.

وشارك محمد شريف دقائق معدودة أمام سيمبا التنزانى، التي أقيمت عصر الثلاثاء على استاد ‏مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز بطل تنزانيا بهدف نظيف.

يبدو أن محمد شريف لاعب الأهلى يعانده الحظ فى اللعب مع الفريق الأحمر مع قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بالرغم من تألق اللاعب بشكل لافت منذ عودته من إنبى وخطف الأنظار خلال ظهور مع المنتخب، إلا أن اللاعب أصبح ملازما للدكة فى الفترة الأخيرة.