شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا عن السقوط أمام سيمبا التنزانى: قادرون على الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى، على هزيمة الفريق أمام سيمبا التنزانى بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد دار السلام بالعاصمة التنزانية فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال والتر بواليا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قادرون على التسلق" في إشارة إلى قدرة الأهلى على تجاوز المجموعة والصعود لدور الثمانية، بعد الهزيمة الأول بعد 13 مباراة متتالية دون هزيمة في بطولة أفريقيا، وتعود آخر هزيمة للأهلى فى البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلى بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل لا شىء.



والتر بواليا

وتعد هزيمة أمس الثلاثاء هى الثالثة للأهلى أمام سيمبا على أرضه، مرتين الأولى كانت عام 1985 فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة ابطال الكؤوس 2-1، والثانية بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا 2019.

وفشل الأهلى فى تحقيق الفوز خارج أراضيه فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا منذ مباراة الترجى التونسى خلال عام 2018 حين فاز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله المغربى وليد أزارو الذى انتقل إلى الاتفاق السعودى.

سجل هدف سيمبا ميكويسونى فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقد الأهلى عرض متواضع على مدار الـ90 ولم ينشط إلا فى الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أكرم توفيق، حمدى فتحى، أليو ديانج، محمود كهربا، جونيور أجايى، والتر بواليا.