شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24\2\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء الكثير من الاحداث الرياضية الهامة منها إيقاف مستحقات محمود سعد ، و تتويج مصر بالبطولة الافريقية للكرة الطائرة ، و استدعاء ربيع ياسين ووليد منظور في اتحاد الكرة، بالإضافة إلى استبعاد احمد الشناوى من قائمة بيراميدز أمام الجونة بسبب كورونا .

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مستحقات محمود سعد.. مستند

كلاكيت ثالث مرة.. كورونا وراء استبعاد الشناوى من قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة\

تعرف على موعد عودة على معلول لتدريبات الأهلي الجماعية

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