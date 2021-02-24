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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24\2\2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء الكثير من الاحداث الهامة منها  إيقاف مستحقات محمود سعد ، و تتويج مصر بالبطولة الافريقية للكرة الطائرة ، و استدعاء ربيع ياسين ووليد منظور في اتحاد الكرة، بالإضافة إلى استبعاد احمد الشناوى من قائمة بيراميدز أمام الجونة بسبب .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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