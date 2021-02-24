بالفيديو.. برشلونة يكتسح إلتشي بثلاثية ويضغط على الريال في الليجاا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اكتسح برشلونة ضيفه إلتشي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الأول لليجا، والتي أقيمت على ملعب كامب نو.

وتكفل ميسي وحده بتسجيل الهدفين الأول والثاني، قبل أن يساهم في الثالث بمساعدة برايثوايت، وتسجيل خوردي ألبا، ليصحح مساره بالليجا بعد التعادل في المواجهة السابقة أمام قادش بهدف لمثله.

ورفع برشلونة رصيده لـ50 نقطة في المركز الثالث متجاوزا إشبيليه بـ48 نقطة، والذي خاض مباراة أقل، فيما يحل ريال مدريد ثانيا بـ52 نقطة، وأتليتكو في الصدارة بـ55 نقطة.

وبقي إلتشي في المركز الـ18 برصيد 21 نقطة.

التشكيل:

وبدأ برشلونة بالتشكيل التالي: تير شتيجن، وبيكيه، وبيدري، وأومتيتي، خوردي ألبا، وبيانتش، ومينجويزا، وترينكاو، وودي يونج، وميسي، وبرايثوايت.

أما إلتشي فبدأ بالتشكيل التالي: إدجار باديا، باراجان، وجونزالو فيردو، وخوسيما سانشيز، ويوهان موجيكا، وأومونيكي مفولو، وراؤول جوتي، وسيفونتيس، وإيميليانو ريجوني، ولوكاس بوي، وبيري ميا

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة الأولى هدد برشلونة مرمى إلتشي عن طريق ترينكاو ولكن الحارس نجح في التصدى لها.

شهدت الدقيقة الخامسة هجمة خطيرة من إلتشي بعدما تسلم لوكاس بوي الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية ولكن علت العارضة.

وفي الدقيقة 20 تلاعب ترينكاو بدفاع إلتشي، قبل أن يسدد كرة قوية ولكن الحارس تصدى لها.

هدد برشلونة مرمى إلتشي من جديد بعد كرة ثابتة حولها دي يونج رأسية ولكن تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة الأخيرة لعب بيدري كرة عرضية كادت تخادع الحارس وتدخل الشباك ولكن صحح وضعه وأمسك بها، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، نجح ليو ميسي في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة، بعد تمريرة بالكعب من برايثوايت، ليسجلها البرغوث في المرمى.

وأجرى كومان أول تبديل لبرشلونة في الدقيقة 67، بخروج نجم المباراة ترينكاو ونزول بوسكيتش بدلا منه.

وأبدع ميسي مرة أخرة في الدقيقة 69 بعد تلقيه تمريرة من دي يونج داخل منطقة الجزاء، ليتلاعب بالدفاع ويضعها بسهولة على يمين الحارس في شباك إلتشي، مضيفا الهدف الثاني لبرشلونة.

وأضاف خوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 37 بعد عرضية رائعة من ميسي، مهدها برايثوايت برأسه لألبا على حدود منطقة الـ6 ياردات ليصوبها في المرمى ليوسع الفارق أمام إلتشي.

أجرى بعدها كومان 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول جريزمان ولينجيله، وديست، بدلا من برايثوايت، وبيكيه، وألبا.

وأنقذت العارضة كرة جريزمان في الدقيقة 82 بعد عرضية من ديست، ليتابعها الفرنسي بنفسه ولكن جاءت خارج المرمى.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.