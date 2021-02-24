فينجادا يتحدث عن.. الفوز على الأهلي.. الزمالك هو اللاعب الأهم.. والتعادل سيقود للتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح نيلو فينجادا المدير الفني السابق للزمالك بأن الفوز على الأهلي والتتويج بالدوري كان أفضل ذكرياته في مصر، قائلًا أن الفريق هو النجم أكثر من اللاعبين، موضحًا أن التعادل في مستهل دور المجموعات قد يكون سببًا في التأهل.

وقال فينجادا في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "التعادل في مباراتين بدور المجموعات ربما يكون سبب في تأهل الزمالك إلى الدور التالي، وهو في مجموعة من أصعب المجموعات لكن أنا أرى أن الزمالك رقم واحد ومن أفضل الفرق الإفريقية ومرشح دائمًا للفوز".

وتابع: "أنا على يقين من أن المسابقة بالرغم من صعوبتها إلا أن الزمالك فقد نقطتين في المباراة الأخيرة وكان قادر على تحقيق الفوز وسيحقق الفوز في المباراة المقبلة".

وردًا على سؤال حول أفضل لاعب في الفريق حاليًا: "الزمالك هو النجم بغض النظر عن الأسماء، وأنا أكثر اهتمامًا بفريق الزمالك كوحدة وعائلة واحدة، ولا أنظر للاعب بعينه الرغم من وجود أسماء مميزة، ورغم خسارة الزمالك نهائي دوري الأبطال العام الماضي أعتبر الفريق هو اللاعب الأهم".

وعاد بالذاكرة لقيادة الزمالك في موسم 2003-2004: "عندما توليت تدريب الزمالك فوجئت بمستوى الفريق ولاعبيه بالرغم من أنني لم أكن أعلم الكثير عن النادي، لكننا بعد ذلك تمكنا من تجاوز البداية الصعبة وحققنا عدد من البطولات".

وتابع: "أفضل بطولة بالنسبة لي هي التتويج بالدوري وخاصة أننا حققنا الفوز على الأهلي في مباراة قوية.. الأهلي كان قد استعان بعديد من اللاعبين المميزين وكانوا فريق قوي آنذاك وبالرغم من ذلك حققنا الفوز عليه".

وأضاف: "الزمالك جزء من حياتي، وبلدي الثاني ولدي عائلة وأصدقاء في مصر، وهنا كان حلمي، وأتمنى أن أعود لمصر وأرى جماهير الزمالك وألتقي بهم من جديد".

واختتم متحدثًا عن سبب رفضه تجديد تعاقده: "كمال درويش وبعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك كانت لديهم رغبة في تجديد التعاقد معي، لكن الأمور كانت صعبة وقررت بعض هذا الموسم الحصول على راحة لأن الموسم كان صعبًا، البعض اتهمني أنني تركت الزمالك من أجل المال لكني عدت للبرتغال ولم أدرب أي فريق حتى نهاية العام".