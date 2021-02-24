توتنهام يكتسح وولفسبيرجر النمساوي برباعية ويتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حجز توتنهام الإنجليزي مقعده في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه وولفسبيرجر النمساوي، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

واستفاد توتنهام من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4 /1، ليتأهل للدور المقبل بفوزه بمجموع المباراتين 8 /1.

وتقدم توتنهام في الدقيقة العاشرة عن طريق ديلي إلي، قبل أن يضيف كارلوس فينسيوس الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 73 أضاف جاريث بيل الهدف الثالث، قبل أن يسجل فينسيوس الهدف الثاني له والرابع لتوتنهام في الدقيقة 83.

وتستأنف الخميس باقي مباريات دور الـ32 من المسابقة.