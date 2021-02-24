منتخب الشباب يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة ويتأهل للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

توج منتخب مصر للطائرة ببطولة افريقيا للشباب تحت 21 سنة بعد تغلبه علي منتخب المغرب في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة.

وحسم المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-14، والثاني بنتيجة 25-19، والثالث بنتيجة 25-21.

وقد سبق لمنتخب مصر الفوز علي الكونغو الديمقراطية 3-0 ومنتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وبهذا يتوج منتخب مصر الشباب بلقب بطولة افريقيا للشباب للمرة الخامسة في تاريخه.

كما تأهل منتخب الشباب إلي بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 المقرر إقامتها في الفترة من 22 سبتمبر إلى 3 اكتوبر 2021 في دولتي إيطاليا وبلغاريا.

ورافق منتخب مصر إلى بطولة العالم المنتخب الكاميروني بعد تغلبه اليوم علي منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.