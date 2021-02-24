لحظة بلحظة.. أتالانتا 0 - 0 ريال مدريد.. مونشنجلادباخ 0 - 1 سيتي.. برناردو سيلفا يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراتي أتالانتا الإيطالي ونظيره ريال مدريد وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي ضمن منافسات دور الذهاب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مونشنجلاباخ من: يان سومر؛ نيكو إلفيدي، دنيس زكريا، ماتياس جينتر؛ ستيفن لاينر، كريستوف كرامر، رامي بنسبعيني، فلوريان نيو هاوس، يوناس هوفمان؛ ألاساني لبيا، لارس ستيندل.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون؛ كايل وواكر، روبن دياز، إيمرك لابورت، جواو كانسيلو؛ رودري، إلكاي جوندوجان، فيل فودين، رحيم ستيرلينج، برناردو سيلفا، وجابريل جيسوس.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، رفائل فاران، ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

الهجوم: ماركو أسينسيو، إيسكو، فينيسيوس جونيور

وجاء تشكيل أتالانتا كالتالي:

حراسة المرمى: بيرلويجي جوليني

خط الدفاع:بيرات ديمسيتي، كريستيان روميرو، رفائيل تولوي

رباعي الوسط: يواكيم ميلي، دي رون، ريمو فرويلر، روبين جوسنيس

ثلاثي الهجوم :ماتيو بيسينا، دوفان زاباتا، لويس موريل

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراتين فور بدايتهما:

انطلاق المباراتين

مونشنجلادباخ 0 - 1 مانشستر سيتي

الدقيقة 29: سجل برناندو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي.