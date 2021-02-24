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لحظة بلحظة.. أتالانتا 0 - 0 ريال مدريد.. مونشنجلادباخ 0 - 1 سيتي.. برناردو سيلفا يُسجل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراتي أتالانتا الإيطالي ونظيره وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي ضمن منافسات دور الذهاب بدور الـ 16 من .

وجاء تشكيل مونشنجلاباخ من: يان سومر؛ نيكو إلفيدي، دنيس زكريا، ماتياس جينتر؛ ستيفن لاينر، كريستوف كرامر، رامي بنسبعيني، فلوريان نيو هاوس، يوناس هوفمان؛ ألاساني لبيا، لارس ستيندل.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون؛ كايل وواكر، روبن دياز، إيمرك لابورت، جواو كانسيلو؛ رودري، إلكاي جوندوجان، فيل فودين، رحيم ستيرلينج، برناردو سيلفا، وجابريل جيسوس.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، رفائل فاران، ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

الهجوم: ماركو أسينسيو، إيسكو، فينيسيوس جونيور

وجاء تشكيل أتالانتا كالتالي:

حراسة المرمى: بيرلويجي جوليني

خط الدفاع:بيرات ديمسيتي، كريستيان روميرو، رفائيل تولوي

رباعي الوسط: يواكيم ميلي، دي رون، ريمو فرويلر، روبين جوسنيس

ثلاثي الهجوم :ماتيو بيسينا، دوفان زاباتا، لويس موريل

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراتين فور بدايتهما:

انطلاق المباراتين

مونشنجلادباخ 0 - 1 مانشستر سيتي

الدقيقة 29: سجل برناندو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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