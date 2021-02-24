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بيراميدز يُعلن قائمته لمباراة الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، قائمته التي سيواجه بها نظيره الجونة خلال المباراة التي ستجمعهما يوم غد الخميس ضمن منافسات الدوري.

وضمت قائمة بيراميدز لمباراة الجونة كلًا من: شريف إكرامي، محمود حمادة، عبدالرحمن أيمن، إبراهيم عادل، علي جبر، محمد فاروق، أحمد سامي، إسلام عيسى، أحمد أيمن منصور، رمضان صبحي، محمد حمدي، إبراهيم حسن، أسامة جلال، إيريك تراوري، أحمد توفيق، محمود وادي، أحمد فتحي، دييجو رولان، دونجا ودودو الجباس.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بينما يحتل الجونة المركز السادس بالرصيد ذاته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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