وفاق سطيف يطلب مواجهة أورلاندو بايريتس في مصر أو مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قدم نادي وفاق سطيف الجزائري مقترحا لمواجهة ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي في الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، بمصر أو مالي.

وكشف فهد حلفاية، المدير العام لوفاق سطيف، في تصريحات أبرزتها الإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي ستقترح على الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، إقامة المباراة المقررة في العاشر من مارس المقبل بمصر، لأن الفريق سيحل ضيفا على أهلي بنغازي الليبي بعد أسبوع من ذلك بنفس البلد.

وأضاف "في حال رفض مقترحنا بمواجهة أورلاندو بمصر، وضعنا دولة مالي كخيار ثان، وفي حال تم رفضه أيضا سنضطر للبحث عن بلد آخر".

كانت السلطات الصحية في الجزائر رفضت في الأسبوع الماضي إقامة مباراة شباب بلوزداد وضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالجزائر، خوفا من انتشار السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت بجنوب أفريقيا.

ووافق كاف على نقل المباراة للعاصمة التنزانية دارالسلام، حيث ستقام الأحد المقبل، بعد قبول الاتحاد التنزاني للعبة على مقترح إدارة شباب بلوزداد.