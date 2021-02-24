مصدر بالزمالك لمصراوي: ننتظر موقف "فيفا" من مستنداتنا بشأن أشيمبوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مصدر مسؤول بالزمالك، أن الإدارة تنتظر موقف لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة لقدم "فيفا" من مستند الزمالك بشأن قضية الكاميروني بينجامين أشيمبونج.

وقبل شهرين، قضت المحكمة الرياضية (كاس) بأن "اتفاقية التسوية" التي وقع عليها أشيمبونج غير صالحة لأنها تمت في "ظروف صعبة" وقضت بتغريم الزمالك 1.1 مليون دولار.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة "لقد قدمنا للاتحاد الدولي مستند بشأن المخالصة الودية والشيك الذي حصل عليه نادر السيد بصفته مفوض من أشيمبونج".

وتابع "أشيمبونج قال بعد ذلك أنه لم يقم بتفويض نادر السيد وبالتالي ننتظر فصل الاتحاد الدولي في الأمر بشكل نهائي في جلسته المقبلة".

واختتم "نسعى بكل الطرق لانهاء تلك الأزمة من أجل تفادي أي عقوبات، ننتظر قرار لجنة الانضباط لكي نتحرك لحل الأزمة مع اللاعب".

ومن المقرر أن تناقش لجنة الانضباط في الفيفا القضية يوم الخميس المقبل.

وصرح أشيمبونج لشبكة BBC "لم أوقع على أي من الوثائق الثلاث التي قدمها إلى فيفا كدليل من الزمالك والتي تدعي أنني أعطيته إذن الكتابي لتمثيلي".

وتواصلت BBC مع نادر السيد، الذي علق قائلا: "أشيمبونج وكيلي منذ 2016 وحتى الآن وجميع الاتفاقيات والتفويضات رسمية وموثقة".

وانضم أشيمبونج إلى الزمالك عام 2017 في صفقة مدتها أربع سنوات، لكنه أنهى عقده بعد 11 شهرًا ، قائلاً إن الزمالك لم يدفع له أجره.