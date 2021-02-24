بالفيديو.. أسبوع الأهداف الأكروباتية.. ديلي آلي يرد على جيرو بهدف رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

رد الإنجليزي ديلي آلي نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على نظيره في تشيلسي، الفرنسي أوليفيه جيرو وسجل هدفاً أوروبياً رائعاً بنفس الطريقة.

جيرو كان قد منح تشيلسي الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا، بضربة خلفية مزدوجة عانقت الشباك. لمشاهدة الهدف اضغط هنا

ورد آلي على جاره اللندني في مباراة توتنهام ضد فريق فولفسبرجر في بطولة الدوري الأوروبي في الدقيقة العاشرة من مواجهة الفريقين في لقاء العودة ضمن منافسات دور الـ32 بالمسابقة.

آلي حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء وظهره مواجه للمرمى، لترتفع الكرة في الهواء قبل أن يتعامل معها بطريقة أكروباتية ويسجل من خلفية مزدوجة أحد أجمل أهداف الموسم الأوروبي.

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