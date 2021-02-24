شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. كورونا وراء استبعاد الشناوى من قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب اللغط حول نتيجة المسحة الطبية فى استبعاد الجهاز الفنى لبيراميدز، بقيادة الأرجنتينى ودلفو أروابارينا، حارس المرمى أحمد الشناوى من قائمة الفريق، التى تستعد لمواجهة الجونة، في السابعة والنصف من مساء غدًا الخميس على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري الممتاز.

وجاء استبعاد الشناوى من قائمة فريقه بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها اللاعب والتابعة لاتحاد الكرة، ايجابية بإصابة الشناوى بفيرس كورونا، الأمر الذى أدى لاستبعاده من قائمة بيراميدز.

وخضع أحمد السناوى لمسحة طبية سريعة أخرى، جاءت نتيجتها سلبية، ثم خضع اللاعب لمسحة أخرى، من المنتظر أن تظهر نتيجتها بعد الساعة التاسعة مساء اليوم، إلا إن الحارس سيكون خارج القائمة حتى وإن جاءت النتيجة سلبية، نظرًا لكون نتيجة مسحة اتحاد الكرة ايجابية.

وتعد إصابة الشناوى بفيرس كورونا قبل مواجهة الجونة ليست المرة الأولى، بل سبق وتعرض للإصابة بنفس الفيرس فى مرتين سابقتين، كان أخرهما قبل مواجهة طلائع الجيش فى الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة كالتالى..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي - دييجو رولان - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدف.