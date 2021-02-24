الامارات | الإسماعيلي يطالب بتغيير ملعب مباراة الاهلي بالدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب بتغيير ملعب مباراة الاهلي بالدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الاسماعيلي عن تقدمه بطلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بنقل مباراته مع ضيفه الاهلي المقرر لها في العاشر من مارس القادم، ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي، الي استاد المكس بالإسكندرية بدلا من ملعب برج العرب.

وذكر الإسماعيلي في بيان رسمي أن هذا الطلب يأتي بناء على رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة دراجان يوفيتش. يذكر أن الفريق سيدخل فى معسكر مغلق غدآ بإحدى القرى فى مدينة العين السخنة لمدة خمسة ايام استعدادا لاستئناف مباريات الدورى بعد طلب يوفيتش على أن يعود الفريق للتدريبات بملعبه عقب انتهاء المعسكر.

ويعاني الإسماعيلي، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في الدوري المصري، من البداية الكارثية في المسابقة هذا الموسم، حيث يقبع في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) برصيد تسع نقاط من 13 مباراة، من خلال تحقيق فوز واحد وستة تعادلات و ست هزائم، ليصارع مبكرا من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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