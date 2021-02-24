حجازي يبعثر استقرار الاتحاد دفاعيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعثر المدافع المصري أحمد حجازي أوراق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فابيو كاريلي بحصوله على بطاقة صفراء في المباراة الماضية أمام الفيصلي ضمن الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيغيب حجازي عن مباراة فريقه أمام القادسية الأحد المقبل ضمن الجولة الـ21 لتراكم البطاقات. وكان كاريلي قد اعتمد على حجازي منذ انضمامه إلى الفريق قادما من وكان كاريلي قد اعتمد على حجازي منذ انضمامه إلى الفريق قادما من الدوري الإنجليزي ، حيث أشركه مباشرة في الديربي أمام الأهلي بالجولة الثالثة من الدوري، ثم استمر في المشاركة حتى بات قوة إضافية للمدرب والفريق. ولم يخسر الاتحاد مع حجازي سوى 4 مباريات فقط بعد مضي 20 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على خلاف الوضع الهزيل الذي كان عليه الفريق في الموسمين الماضيين.

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