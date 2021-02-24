شكرا لقرائتكم خبر بيتروس على مشارف التجديد للنصر عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار الرئيس السابق لنادي النصر سعود السويلم عبر حسابه في تويتر حفيظة جماهير الهلال، بعد أن أعرب عن سعادته بفوز فريقه 1 - 0 على الهلال أمس الأول في الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أيضا «تستمر قسوة النصر كبير مدينة الرياض، في إشارة إلى الفوز الثاني للنصر على الهلال في غضون أيام، بعد أن فاز عليه في كأس السوبر أواخر يناير الماضي».

وتصدر هاشتاق #تستمر_القسوة، وسائل التواصل الاجتماعي وشاركت فيه جماهير النصر وأبرز أعضاء شرف نادي النصر الداعمين.

على صعيد آخر تخطط إدارة النصر لتجديد عقد البرازيلي بيتروس، بعد أن أثبت جدارته وبات اللاعب رقم واحد وسط عشاق الفريق، حيث ينتظر أن يتم تجديد عقده لمدة عامين مقبلين.

وعلى الرغم من تواجد بيتروس في النصر منذ موسمين، لم يكن ضمن خيارات الفريق في دوري أبطال آسيا، إلا أن المدير الفني الحالي الين هورفات يعمل على تواجده في النسخة الحالية، لما يلعبه من دور بارز على الصعيد المعنوي والفني داخل الملعب.

من جهة أخرى أكدت مصادر لـ»مكة»، أن إدارة النصر لا ترغب في التعاقد مع مدرب جديد، وأنها منحت المدرب الحالي هوفارت الثقة في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.