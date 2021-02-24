9 أسرار نصراوية حجبت الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق النصر في تجاوز غريمه التقليدي الهلال 1-0 على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان رغم أن المواجهة سبقتها أجواء غير مستقرة خصوصا في النصر، نتيجة تلقيه هزائم متتالية إضافة إلى إصابة المهاجم عبدالرزاق حمدالله في عضلة الفخذ والتي أوقفت رغبة الجهاز الفني بقيادة الين هورفات في الاعتماد عليه ضمن أجندة اللقاء.

وقبل المواجهة، ركز النصر أكثر على الإعداد النفسي من حيث بث الروح والحماس وسط اللاعبين، حيث قاد المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفني طالبهم فيها بتأكيد تفوق النصر على الهلال بعد حصد لقب كأس السوبر وعدم السماح للند التقليدي بالمضي قدما في بطولة الدوري على حسابهم، كما راهنت الإدارة وأبرز الداعمين على عودة النصر من بوابة الهلال شريطة حضور المستوى الفني المعهود عن لاعبي الفريق.

نجاح المدرب الكرواتي الين هورفات في دراسة مكامن خطورة الهلال والحد منها.

إعادة المدرب الثقة في المهاجم رائد الغامدي واستنساخ منهجية الفريق في نهائي كأس السوبر.

براعة المدير الفني حسين عبدالغني في انتشال الفريق من خسارتي الشباب والقادسية.

تعهد الأعضاء الداعمين لإدارة النادي بحل الأزمة المالية مقابل تحسين مركز الفريق في سلم ترتيب الدوري والمنافسة على لقب كأس الملك.

لعب البرازيلي بيتروس دورا مهما في ترجيح كفة النصر والتلاعب بأعصاب لاعبي الهلال والجهازين الفني والإداري.

تمكن الجهاز الطبي بقيادة التونسي حاتم جمعة من تجهيز الثنائي سلطان الغنام وعبدالرحمن العبيد كدعم قوي للفريق قبل ساعات من المواجهة.

تعاهد اللاعبين والجهاز الفني والإدارة على الفوز كمهر محفز للمنافسة على لقب كأس الملك.

توهج ثنائي خط الدفاع عبدالإله العمري وعبدالله مادو في قيادة دفاعات النصر لبر الأمان.

نجاح الإدارة في رفع معنويات اللاعبين بتسديد رواتب 3 أشهر وتحفيزهم باستلام مكافآت الفوز البالغة 25 ألف ريال فور انتهاء المباراة.

وسبق كل ذلك، الرغبة في مسح الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق عندما خسر أمام القادسية وقبلها أمام الشباب.