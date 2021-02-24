تثبيت الحكم على داعم الرياضيين بالمنشطات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المحكمة الجزئية في ميونخ أمس أن حكم الحبس لمدة 4 أعوام و10 أشهر الصادر بحق أخصائي الطب الرياضي الألماني مارك إس في قضية المنشطات، هو حكم نهائي وغير قابل للاستئناف. وكانت محكمة ميونخ قد قضت في 15 يناير الماضي بمعاقبة مارك إس بالسجن لمدة 4 أعوام و10 أشهر مع منعه من مزاولة المهنة لمدة 3 أعوام، وذلك بسبب أنشطته المحظورة فيما يتعلق بالمنشطات ومساعدة رياضيين على تناولها. وواجه مارك إس اتهامات بانتهاك قوانين تنظم استخدام الأدوية والمنشطات في نحو 150 حالة،. وواجه مارك إس اتهامات بانتهاك قوانين تنظم استخدام الأدوية والمنشطات في نحو 150 حالة،.

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