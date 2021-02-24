الجولة الـ 20 .. الشباب يخدم نفسه ويستمتع بهدايا النصر والفيصلي

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فبعد أن عزز صدارته للترتيب العام عقب فوزه على الأهلي (ثالث الترتيب) 3/ 0، استفاد أيضا من توقف ملاحقيه عن مطاردته، حيث خدمه النصر بالفوز على الهلال الثاني، كما قدم له الفيصلي خدمة أيضا بتغلبه على الاتحاد الرابع.وارتاح الشباب في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الهلال الثاني، و6 نقاط عن الأهلي الثالث.
كما أن الفيصلي وحده دون باقي فرق الدوري حقق الفوز في الجولتين الأخيرتين عكس باقي الفرق التي انتصرت في الجولة الـ19 وأخفقت في تحقيق الفوز في الجولة الـ20 فخرجت خاسرة أو متعادلة.
وكسب الفيصلي مباراته أمام الاتحاد بقوة في مكة المكرمة وهزمة 3/ 1، ليحرم الأخير من فرصة الصعود للمركز الثالث والاقتراب من الشباب المتصدر.
ومن بين الفرق التي استفادت من الجولة، التعاون بفوزه على الوحدة بهدفين في مكة المكرمة، والرائد بانتصاره على أبها 3/ 0، والاتفاق بتغلبه على الفتح
3/ 2، والنصر بكسبه قمة الجولة بالفوز على الند التقليدي الهلال 1/ 0.
معظم النتائج خدمت الشباب وكأنها تناديه بالابتعاد في الصدارة.
حصيلة مختلفة
- حصل الشباب على كل المكاسب الممكنة من الجولة الـ20
- مباراتان فقط في الجولة جاءت نتيجتهما بالتعادل، وهما القادسية والباطن (2/2) وضمك والعين (1/1)
- القادسية الوحيد الذي لم يخسر طوال الـ9 جولات الماضية
- يتصدر الشباب فرق الدوري هجوما برصيد 42 هدفا، وهو الأكثر فوزا (12 مرة)
- بقي الهلال الأقوى دفاعا رغم الخسارة من النصر، حيث تلقى 18 هدفا في 20 مباراة
- سجل التعاون الحصيلة الأقل في الدوري من الأهداف بـ21 هدفا
- العين أكثر الفريق استقبالا للأهداف (40 هدفا) والأقل فوزا مع ضمك (4 انتصارات) والأكثر خسارة (13 مرة)
- تعثر أصحاب المراكز من الثاني وحتى الرابع منح الشباب المتصدر فرصة توسيع الفارق معها
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