شكرا لقرائتكم خبر الجولة الـ 20 .. الشباب يخدم نفسه ويستمتع بهدايا النصر والفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج فريق الشباب بكل المكاسب الممكنة من الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فبعد أن عزز صدارته للترتيب العام عقب فوزه على الأهلي (ثالث الترتيب) 3/ 0، استفاد أيضا من توقف ملاحقيه عن مطاردته، حيث خدمه النصر بالفوز على الهلال الثاني، كما قدم له الفيصلي خدمة أيضا بتغلبه على الاتحاد الرابع.

وارتاح الشباب في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الهلال الثاني، و6 نقاط عن الأهلي الثالث.

كما أن الفيصلي وحده دون باقي فرق الدوري حقق الفوز في الجولتين الأخيرتين عكس باقي الفرق التي انتصرت في الجولة الـ19 وأخفقت في تحقيق الفوز في الجولة الـ20 فخرجت خاسرة أو متعادلة.

وكسب الفيصلي مباراته أمام الاتحاد بقوة في مكة المكرمة وهزمة 3/ 1، ليحرم الأخير من فرصة الصعود للمركز الثالث والاقتراب من الشباب المتصدر.

ومن بين الفرق التي استفادت من الجولة، التعاون بفوزه على الوحدة بهدفين في مكة المكرمة، والرائد بانتصاره على أبها 3/ 0، والاتفاق بتغلبه على الفتح

3/ 2، والنصر بكسبه قمة الجولة بالفوز على الند التقليدي الهلال 1/ 0.

معظم النتائج خدمت الشباب وكأنها تناديه بالابتعاد في الصدارة.

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