موسيالا يفضل المنتخب الألماني على الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني جمال موسيالا أنه قرر اللعب للمنتخب الألماني، وليس للمنتخب الإنجليزي.

وكان موسيالا، المولود في ألمانيا والذي انتقل إلى إنجلترا وهو في السابعة من عمره ويكمل غدا 18 عاما من عمره، قد لعب لمنتخبات الفئات العمرية لكل من ألمانيا وإنجلترا.

لكن كان عليه الآن حسم قراره بشأن المشاركة بالمنتخب الأول في حالة استدعائه، وقد اختار اللعب للمنتخب الألماني حسب ما صرح به في مقابلة أجريت معه للإعلان عن قراره، وذلك مع بوابة «ذا أتلتيك» وموقع «شبورت شاو.دي إي» وعبر قناة «إيه.آر.دي».

وقال موسيالا «لدي قلب لألمانيا وقلب لإنجلترا. وكل قلب سيستمر في الخفقان. فكرت كثيرا في هذا الأمر. وفي النهاية استمعت لشعوري بأن القرار الصحيح هو اللعب لألمانيا. القرار يبدو صحيحا بنسبة 100%».

وكان المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف قد التقى موسيالا ووالدته بعد مباراة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني (بوندسليجا) في يناير الماضي، ويعتزم استدعاءه للمنتخب للمرة الأولى في الشهر المقبل للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

كذلك قد يشارك موسيالا مع المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المؤجلة من العام الماضي إلى العام الحالي.

وسجل موسيالا هدفا خلال المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4 / 1 أمس الأول في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وقد بات ثاني أصغر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.