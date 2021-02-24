شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تشارك الكويت احتفالاتها باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحتفل رابطة المحترفين الإماراتية باليوم الوطني الكويتي الـ 60 خلال الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم التي تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، تأكيداً لأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الإماراتي والكويتي والشعوب الخليجية والعربية كافة .

وسيتم عرض تهنئة خاصة بهذه المناسبة الغالية على الشاشات الكبرى في الملاعب التي تحتضن مباريات الجولة، إلى جانب الشاشات المحيطة بالملعب ومختلف المنصات المرئية في مباراة الأسبوع التي تجمع بين الشارقة والجزيرة في مواجهة قوية من أجل حسم صدارة الترتيب.

وتأتي هذه المظاهر الاحتفالية المختلفة من أجل نقل التهاني إلى الشعب الكويتي الشقيق، ومشاركته هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً كشعوب ذات مصير مشترك، وتطلعات طامحة للمضي قدماً في مسيرة التنمية والتطور في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.