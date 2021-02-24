شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تتأهب لتأمين فعاليات طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بناء على توجيهات الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالاستعداد التام لتأمين كل الفعاليات في إمارة دبي، أعلنت اللجنة الأمنية لتأمين طواف دبي، جاهزيتها لتأمين فعالية «طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، الجمعة، انطلاقاً من نخلة ديرة إلى نخلة جميرا الساعة 12:05 دقيقة ظهراً إلى الساعة 4:30 عصراً بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والدرّاجين العالميين والمحليين.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة رئيس اللجنة الأمنية لتأمين طواف دبي للدراجات الهوائية، أن شرطة دبي أعدت خطة أمنية متكاملة خاصة بتأمين فعاليات الطواف بكل مراحله انطلاقاً من نخلة ديرة إلى نخلة جميرا بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأشار العقيد بن سويدان إلى أن شرطة دبي عملت خلال الأيام الماضية على النزول الميداني وإجراء مسح بالتعاون مع الشركاء لمختلف مسارات الطواف، مؤكداً أن شرطة دبي ستعمل على توفير دوريات المراقبة والتأمين للمسارات بعد وضع الخطة الأمنية المتكاملة، في إطار حرصها الدائم على تنفيذ المهام المُلقاة على عاتقها بكل دقة ومهنية والاستعداد الدائم لكل فعالية قبل بدئها بوقت كاف والوقوف على كل التفاصيل لإخراج الحدث وفق أفضل المعايير الدولية.

وأكد العقيد ابن سويدان، أن اللجنة الفنية عملت على الاستعدادات المُبكر من خلال المسح الكامل والتأكد من الجاهزية العالية، وتوفير الاحتياجات للفرق المشاركة في الطواف التي تتماشى مع الإجراءات الأمنية وتتماشى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».