مدينة الشارقة للإعلام توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة رياضة المرأة

الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت مدينة الشارقة للإعلام، (شمس)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بهدف الاستمرار في تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين، وتبادل الخبرات وتضافر الجهود بما يصب في مصلحة المجتمع.

تم توقيع المذكرة من قبل الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، (شمس)، وندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتضمنت المذكرة الإشارة إلى أهمية تفعيل بنودها لمصلحة موظفي ومتعاملي (شمس)، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، (شمس)، نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ما يعكس عمق التزامنا بنهج حكومة الشارقة من أجل الاستمرار في تعزيز وترسيخ العمل المشترك والتعاون والتنسيق، مشيداً بإنجازات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وجهودها النوعية في تمكين المرأة.

وتابع: «تهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لخدمة المجتمع، وتكوين شراكات استراتيجية مع الجهات المختصة بالدعم البشري، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، ونقل وتبادل المعرفة والخبرات والخدمات المؤسسية بين الطرفين، إضافة إلى الإسهام في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة المرأة في مجالي الريادة والرياضة، كما أن المذكرة تسهم في توطيد أواصر الشراكة والتعاون بيننا في كل المجالات التي تعود بالنفع على (شمس) والمؤسسة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.

من جانبها، أشادت ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالاتفاقية، وأشارت إلى أن المذكرة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة للتواصل مع الجهات كافة، بهدف تحقيق الأهداف الموضوعة من تطوير العمل، وتعزيز النجاحات التي حققتها المؤسسة من خلال إسهامات جديدة، والسير نحو آفاق جديدة تتناسب واحتياجات المرحلة المقبلة، التي تتطلب المزيد من التواصل مع كل شرائح المجتمع لتعميق الروابط.

وقالت: «المذكرة تتضمن العديد من الأفكار التي تخدم الطرفين، ما يحفز على انضمام مجموعات جديدة لخوض التجارب الرياضية المختلفة التي تنظمها المؤسسة، والتي تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة رياضة المرأة لدى كل شرائح المجتمع».

وأضافت: «لا شك في أن التبادل المعرفي مع مدينة الشارقة للإعلام سيكون له تأثيره الإيجابي من خلال تأهيل الكوادر والريادة في المجالين الإعلامي والرياضي، وترجمة رؤية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ببناء شراكات استراتيجية مستدامة تحقق العمل المشترك في الإمارة، وهذا جانب مهم يساهم في إيصال رسالة المؤسسة إلى المجتمع».

وأوضحت ندى النقبي «في الجانب الآخر، ستقدم المؤسسة العديد من الخدمات الرياضية التي تتناسب مع موظفات مدينة الشارقة للإعلام، وهذا يمثل جذب المزيد من السيدات لخوض تجارب رياضية يكون لها مردودها على الصحة العامة والحيوية للمشاركات في سعينا إلى جعل الرياضة أسلوب حياة».