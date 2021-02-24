شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبى منتخب المصارعة قبل السفر الى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع لاعبى منتخب المصارعة الى تحاليل مسحة كورونا ، قبل السفر الى المجر للدخول في معسكر خارجى ، في اطار الاستعداد للبطولة الافريقية ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

ومن المقرر ان تطير بعثة منتخب المصارعة الى المجر بعد غد الجمعة ، لانطلاق المعسكر الذى يستمر حتى 16 مارس المقبل ، جميع المنتخبات سواء الرومانية او الحرة، و النسائية .

ويرأس بعثة المصارعة في المعسكر محمود السيد ، و معه 3 مدربين ، وهم اشرف حافظ ، و محمد إبراهيم ، بالإضافة إلى حسام مصطفى .

وجاء اجراء المسحة للاعبى المنتخب، قبل 48 ساعة من السفر، بعد أن حصلا على تأشيرة السفر ، من السفارة ، بالإضافة إلى قرار الموافقة على السفر .

وتلقى الاتحاد المصرى موافقة الاتحاد الدولى للعبة على إدراج اللاعب يوسف حميدة على قوة المنتخب المصرى، على أن يتم انتظار موقف الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى، من حيث خوض اللاعب منافسات البطولات المؤهلة للأولمبياد، على قوة المنتخب المصرى، وخوض تجارب مع أحد لاعبى منتخب الفراعنة للاستقرار على أحدهم فى البطولات القادمة.